Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden: 45.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 13 Uhr an der Ausfahrt Geradstetten von der B29 ab. An der Kreuzung zur Mittelquerspange missachtete er die Vorfahrt eines 80-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Beide Autos wurden beim Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Trotz des hohen Schadens wurden beide Fahrer nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.

