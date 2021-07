Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf zum Diebstahl auf dem Gelände der Photovoltaikanlage in Tribsees

Tribsees (ots)

Am Donnerstag, dem 30.06.2021 meldete ein Mitarbeiter einer Solaranlageninstallationsfirma einen Diebstahl auf dem Gelände des Solarparks in der Sülzer Chaussee in Tribsees.

In der Zeit von Dienstag, dem 27. Juni 23:00 Uhr bis Mittwoch, dem 28. Juni 04:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Solarpark, am Kreisverkehr vor der A20 verschafft.

Nach aktuellen Erkenntnissen haben der oder die Täter mindestens 100 Meter Kupferkabel gestohlen. Dadurch ist an fast 80 Solarmodulen ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat am Tatort Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Grimmen unter 038326/570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell