Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle - Gefälschte Impfausweise vorgelegt

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 43-Jähriger am Donnerstagmorgen verursachte, als er kurz nach 9.30 Uhr mit seinem Ford beim Ausparken einen in der Adlerstraße abgestellten VW streifte.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 63-Jähriger am Donnerstagmorgen verursachte. Gegen 9 Uhr fuhr er mit seinem Hyundai rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Aalener Straße ein. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 83-Jährigen und streifte dieses.

Aalen: Wildunfall

Auf der Ebnater Steige in Fahrtrichtung Aalen erfasste ein 34-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr mit seinem Audi A 6 ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall des Tieres entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Essingen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr ereignete. An der Einmündung Bahnhofstraße / Daimlerstraße fuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW auf den verkehrsbedingt stehenden BMW Mini eines 32-Jährigen auf, wobei dieser leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin gab an, wegen nasser Schuhsohlen vom Bremspedal gerutscht zu sein.

Aalen: Aufgefahren II - 3500 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Einmündung Walkstraße / Ulmer Straße ereignete, entstand am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Als die dortige Ampel von Grün auf Geld wechselte, bremste eine 20-Jährige ihren Ford ab. Eine 18-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Hüttlingen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Leicht Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ereignete. Eine 52-Jährige fuhr zur Unfallzeit mit ihrem VW Golf aus einer Grundstückseinfahrt auf die Goldshöfer Straße ein, wobei sie den Radler übersah. Der 22-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 700 Euro.

Neuler: Reh von Pkw erfasst

Mit seinem Dacia Duster erfasste ein 45-Jähriger am Mittwochabend kurz vor Mitternacht auf der Kreisstraße 3232 in Fahrtrichtung Leinenfirst ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Bopfingen: Gefälschte Impfausweise vorgelegt

Gegen drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 55 Jahren ermittelt der Polizeiposten Bopfingen wegen Urkundenfälschung. Allesamt hatten Anfang Oktober in einer Apotheke in der Innenstadt gefälschte Impfausweise vorgelegt, um den QR-Code zu erlangen. Alle fünf müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Böbingen: Verkehrszeichen beschädigt

Weil sie niesen, bzw. husten musste verlor eine 56-Jährige am Mittwochmittag kurzzeitig die Fahrbahn aus den Augen, weshalb sie mit ihrem VW Passat auf der Rosensteinstraße gegen ein Verkehrsschild fuhr. Die 56-Jährige blieb bei dem Unfall, der sich gegen 12.20 Uhr ereignete, unverletzt.

Heubach: Parkrempler

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Beiswanger Straße kam es am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, zu dessen Klärung Zeugen gesucht werden. Offenbar parkten zwei Autofahrer ihre Fahrzeuge zeitgleich aus, wobei es zur Kollision eines Skoda Oktavia und eines Daihatsu kam. Zeugen, insbesondere eine ältere Dame, die den Unfall wohl beobachtet hat, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell