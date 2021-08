Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Bereits am 5. August kam es auf dem Parkplatz einer Drogerie an der Straße In den Maat in Emsbüren zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Autos, beschädigten beim Ausparken einen dort abgestellten grauen Opel und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Eine Zeugin konnte ein Kennzeichenfragment des verursachenden Pkw mit "NOH-NL" abgelesen haben. Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 entgegen.

