POL-AA: Ostalbkreis-BAB7: Unfall mit Verletzten sorgt für starke Verkehrsbehinderungen

Aalen (ots)

Aalen-BAB7: Verkerhsbehinderuungen durch Unfall mit Verletzten

Ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14.20 Uhr auf der BAB7, zwischen der Anschlussstelle Oberkochen und dem Agnesburgtunnel ereignete, sorgte für starke Verkehrsbehinderungen. Zeitweise betrug der Rückstau 14 Kilometer. Auslöser war ein Unfall, den ein Motorradfahrer verursachte. Dieser war mit seiner Suzuki auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Norden unterwegs und fuhr bei stockendem Verkehr auf einen Landrover auf. Dadurch wurde der Motorradfahrer zum linken Fahrstreifen abgewiesen, wodurch hier ein Mazda auf einen Volvo auffuhr. Sowohl der Mazda-Fahrer als auch der Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Dessen Beifahrerin wurde leicht verletzt.Alle drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die vier Fahrezuge mussten allesamt abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Letztlich konnte die Fahrbahn um 16.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Hinweis-die Altersangaben der Beteiligen liegen Stand 17.15 Uhr der Pressestelle noch nicht vor.

