Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug beschädigt - Sitzbank entwendet - Akkus fing Feuer - In Schutzgewahrsam genommen - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte, als er einen in der Robert-Bosch-Straße aufgestellten Laternenmasten beschädigte. Die Beschädigungen wurden am Freitag, 15.10.2021 bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße übersah ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag den VW Tiguan eines 28-Jährigen und streifte diesen mit seinem VW Crafter. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 11.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen: In Schutzgewahrsam genommen

Zwei total betrunkene Männer mussten am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers in Schutzgewahrsam genommen werden, nachdem sie vor dem Bahnhof auf dem Boden lagen. Von den zwei Männern war keiner in der Lage selbständig aufzustehen oder gar sich auf den Beinen zu halten. Da bei den derzeit niedrigen Temperaturen eine gesundheitliche Gefahr für die beiden bestand, wurden sie bis 6 Uhr am Freitagmorgen in Gewahrsam genommen. Bereits am Vortag waren die beiden 32 und 48 Jahre alten Männer in Schutzgewahrsam genommen worden, weil sie auch da bereits völlig betrunken und in hilfloser Lage waren. Am Freitagmittag gegen 11 Uhr wurde dem Polizeirevier Aalen von Passanten mitgeteilt, dass sich im Bereich Bahnhof zwei völlig betrunkene Männer aufhalten würden. Beim Eintreffen erkannten die Polizeibeamten bereits, dass es sich wiederum um dieselben Personen handelte, die sich bereits die beiden Nächte zuvor im Schutzgewahrsam befanden. Aufgrund seines Zustandes musste einer der Beiden dieses Mal in ein Krankenhaus verbracht werden.

Abtsgmünd: Akkus fing Feuer

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte ein 35-Jähriger einen brennenden Akku selbst löschen. Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen kleinen Motor testen wollen, den Akku eingesetzt und mittels einer Fernsteuerung in Betrieb genommen. Nach einer kurzen Laufzeit bemerkte der 35-Jährige, dass aus den Akkus Feuer und Rauch aufstieg. Er trennte sofort das Verbindungskabel und warf den Akku in ein Waschbecken. Bei der Verständigung der Rettungskräfte wiesen diese den Mann an, über den brennenden Akku einen Topf zu stülpen. Die Freiwillige Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen; nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Abtsgmünd: Sitzbank entwendet

In der Zeit zwischen dem 01.09. und dem gestrigen Donnerstag entwendeten Unbekannte eine im Erlesweg aufgestellte Sitzbank im Wert von rund 300 Euro. Aufgrund des Gewichtes von rund 100 kg ist mindestens von zwei Tätern auszugehen. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib der Bank bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Rainau: Wildunfall

Auf Höhe des Bucherstausees erfasste ein 28-Jähriger am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Golf ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Rosenberg: Wildunfall II

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden am Freitagmorgen kurz nach 5 Uhr, als ein 54-Jähriger mit seinem Renault auf der Kreisstraße 3321 zwischen Unterknausen und Rosenberg ein Reh erfasste.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 37-Jährige ihren BMW am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr an der Einmündung An der Jagst / Siemensstraße anhalten. Eine 82-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Dienstagvormittag 11.30 Uhr bohrten Unbekannte vermutlich mit einem Akkuschrauber zwei Löcher in den Tank eines Nissan, der in dieser Zeit auf dem Schießtalparkplatz abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

