Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag sind unbekannte Täter auf der Kardinal-Hengsbach-Straße in Büroräume eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Büros durchwühlt. Gestohlen wurden demnach zwei Bildschirme und eine Kaffeemaschine.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schafften sich Unbekannte Zugang zu einer Garage an der Scharnhölzstraße. Aus einem Auto in der Garage nahmen die Diebe eine Golfausrüstung und ein Entfernungsmessgerät mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Freitag oder Samstag warfen Unbekannte an einem leerstehenden Gebäude an der Kleine Lönsstraße mehrere Scheiben eines leerstehenden Gebäudes ein. Anschließend entwendeten sie vom Grundstück diverse Werkzeuge. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Dorsten

Am Montag, gegen 02:30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Notausgangstür zu einem Getränkemarkt an der Borkener Straße auf. Aus dem Markt entwendeten sie Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Samstagvormittag und Samstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus auf der Ringerottstraße, indem sie ein Fester im hinteren Bereich des Hauses aufhebelten. Die Täter durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Nach ersten Angaben wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Recklinghausen

Auf der Bochumer Straße wurde zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen (1.30 Uhr) in eine Bäckerei eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter eine Glasscheibe mit einem Stein eingeworfen und sind dann in den Verkaufsraum. Dort nahmen sie Bargeld aus der Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

