POL-RE: Datteln: Feuer auf Campingplatz

Recklinghausen (ots)

Auf einem Campingplatz am Pelkumer Weg brannte es auf zwei benachbarten Parzellen am Samstag gegen 21:00 Uhr. Auf einer der Parzellen brannte eine kleine Hütte ab. Auch an angrenzenden Parzellen entstand Sachschaden durch das Feuer.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

