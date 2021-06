Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 63-jähriger PKW-Fahrer schwer verletzt

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 63-jähriger PKW-Fahrer aus dem Stadtgebiet Kaiserslautern wurde am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 48 schwer verletzt. Der Fahrer musste in Schweisweiler aufgrund einem ordnungsgemäß geparkten Auto anhalten, da er den Gegenverkehr durchfahren lassen wollte. Ein fast vollgeladener 32tonnen LKW erkannte dies nicht und fuhr auf den PKW auf. Dieser wurde auf das geparkte Fahrzeug geschoben. Durch den Unfall wurde der PKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur durch die Feuerwehren geborgen werden. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht aber für den Mann nicht mehr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,--EUR. Die Strecke zwischen Winnweiler und Rockenhausen war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. |pirok

