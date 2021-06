Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall auf regennasser Fahrbahn

Hinzweiler (ots)

Am Dienstag zog sich ein Kleinkraftradfahrer bei einem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 21-jährige war in der Hauptstraße von Oberweiler im Tal kommend unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen am rechten Ellenbogen zu. Zur Abklärung wurde der junge Mann ins Krankenhaus nach Kusel gebracht. |pilek

