Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher fährt einfach weiter

Oberweiler im Tal (ots)

Kombifahrer gerät auf die Gegenfahrbahn. Am Mittwochmittag berührten sich auf der Landstraße L 372 zwischen Eßweiler und Oberweiler zwei PKWs mit den Spiegeln. Ein dunkler Audi, vermutlich Kombi, sei dabei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Am entgegenkommenden PKW einer Autofahrerin verursachte er dann einen Schaden am Außenspiegel. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Audi in Richtung Eßweiler. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

