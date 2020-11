Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruchsdiebstahl

WesterkappelnWesterkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (17.11.2020), 18.20 Uhr, und Mittwoch (18.11.2020), 07.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft an der Alten Poststraße verschafft. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter, die es offenbar gezielt auf die Geldkassette abgesehen hatten, das Schloss einer Außentür auf und gelangten so ins Innere. Die Geschädigte hat nach ihrer Aussage einen Tag vor dem Einbruch eine auffällige Person beobachtet, die offenbar die örtlichen Gegebenheiten rund ums Geschäft ausspionierte. Sie beschreibt die Person wie folgt: männlich, normale Statur, 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der Mann trug eine dunkle Handwerkerhose und eine schwarze Mütze. Die Polizei Ibbenbüren bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

