Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Erklenz-Venrath (ots)

In zwei Pkw drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (3. Februar) ein. An der Kuckumer Straße sowie der Wanloer Straße blieb zunächst unklar, was entwendet wurde.

