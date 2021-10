Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Ilshofen: Bienenstock zerstört

Im Zeitraum von Montag bis Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Bienenstock. Dieser stand im Bereich des nicht mehr genutzten Tennisplatzes der Hermann-Merz-Schule in Ilshofen. Der Polizeiposten Ilshofen bittet unter der Rufnummer 07904 / 940010 um Hinweise auf den Täter.

Mainhardt: Verkehrsunfall mit Schwertransport

Am Freitag, um 19:10 Uhr, kam es auf der B39 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwertransport und zwei PKW. Der Schwertransport fuhr von Ammertsweiler in Richtung Mainhardt. In der Ortsdurchfahrt Mainhardt-Hohenstraßen löste sich in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache eine Lenkstange des Aufliegers. In Folge dessen war der Auflieger nicht mehr lenkfähig und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Audi einer entgegenkommenden 44-jährigen Fahrerin wurde von diesem erfasst und nach rechts von der Fahrbahn gedrängt. Hierbei erlitt die 44-jährige leichte Verletzungen. Ein 26-jähriger VW Golf-Fahrer, welcher hinter dem Audi fuhr, erkannte die Situation zu spät und stieß mit dem Auflieger des Schwertransports zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 28.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Crailsheim, im Pamiersring, kam es am Freitag, zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten weißen Mercedes-Benz Kombi. An diesem entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim unter Telefonnummer 07951 / 4800 melden.

Crailsheim: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand am Freitagmorgen, zwischen 09:20 Uhr und 09:40, Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Schönebürgstraße in Crailsheim. Der unbekannte Verursacher beschädigte beim Rangieren einen ordnungsgemäß abgestellten blauen Audi A4 Cabrio hinten links. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 / 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell