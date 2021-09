Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Busfortshof brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in zwei Wohnungen ein und versuchten noch in eine dritte Wohnung zu gelangen. Die Täter entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt. Der Einbruch fand zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 21.30 Uhr, statt.

Bottrop

In der Zeit von Montag (16 Uhr) bis Dienstag (01:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Pumpwerkbetriebes an der Straße "In der Welheimer Mark". Dort hebelten sie die Feuerschutztür einer Lagerhalle auf und versuchten drei Fahrzeuge, die sich ebenfalls auf dem Gelände befanden aufzubrechen. Angaben zum möglichen Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Ein aufmerksamer Anwohner informierte des Nachts die Polizei. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Unbekannte brachen in der Zeit von Montagnachmittag bis heute Morgen einen Container auf einem Gelände an der Ecke Nordring/ In den Weywiesen auf. Sie entwendeten mehrere leere Kartons und entkamen unerkannt. Das Gelände grenzt direkt an den Nordfriedhof.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

