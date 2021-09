Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verletzt nach Unfall geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Herne im Bereich Victorstraße/Westring auf einen Schotterweg. Hier kollidierte er mit einem Baumstamm, durchbrach einen Maschendrahtzaun und fuhr eine vier Meter tiefe Böschung hinab. Anschließend flüchtete der Mann vom Unfallort. Polizeibeamte trafen ihn an seiner Wohnanschrift in Herne an. Der 21-Jährige war leicht verletzt. Das Auto wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand knapp 9.000 Euro Sachschaden.

