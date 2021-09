POL-VER: Schmuck entwendet, Bootsmotoren geklaut, Einbruch in ein EFH, Betrüger versprechen Gewinn, Drei Personen bei Brand verletzt, Radfahrer gestürzt, Unfallbeteiligter gesucht, Bei Auffahrunfall verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Schmuck entwendet

Oyten. In der Zeit zwischen dem 26. August und vergangenen Mittwoch gelangten derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße. Hier durchsuchten die Unbekannten das Schlafzimmer und fanden diversen Schmuck. Mit der Beute flüchteten die Täter im Anschluss vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 04207/911060 zu informieren.

Bootsmotoren geklaut

Achim. Derzeit unbekannte Täter entwendeten mehrere Bootsmotoren, nachdem sie sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem Anleger in der Straße "Am Weserhang" verschafft haben. Die Taten dürften sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag ereignet haben. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Dörverden. In der Bürgermeister-Fiedler-Straße brachen derzeit unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Ohne weiter das leerstehende Haus zu durchsuchen, entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04234/943960 entgegen.

Betrüger versprechen Gewinn

Verden. Am Dienstagnachmittag erhielt ein 69-jähriger Mann aus Verden einen Anruf einer unbekannten Täterin. Diese versprach dem Mann einen Gewinn von 142.000 Euro, wenn er zuvor selbst Codes von Gutscheinen am Telefon durchgibt. Die Unbekannten machten hierdurch Beute im geringen dreistelligen Bereich. Die Polizei rät: Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten und nennen Sie keine persönlichen Daten wie Adressen, Kontodaten oder Kreditkartennummern. Grundsätzlich gilt zudem: Wer nicht an einer Lotterie teilgenommen hat, kann auch nichts gewinnen. Legen Sie bei solchen Anrufen einfach auf und erstatten im Zweifelsfall bei der Polizei eine Anzeige.

Drei Personen bei Brand verletzt

Verden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Oxer" in Brand. Der 55-jährige Bewohner sowie die 56-jährige Bewohnerin befanden sich zusammen mit ihrer Tochter und dem Schwiegersohn im Haus und haben das Feuer selbst festgestellt. Bei Löschversuchen mit Handfeuerlöschern wurden neben dem Bewohner auch seine Tochter und der Schwiegersohn durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Der 55-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte schließlich durch ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Für die Löscharbeiten waren die Straßen "Auf dem Hufschlag" und "Trippelbarre" vorübergehend gesperrt.

Fahrradfahrer gestürzt

Kirchlinteln. Bereits am Dienstagnachmittag stürzte eine 59-jährige Fahrradfahrerin in der Weitzmühlener Straße, als ein Kleinkind plötzlich vor ihr auf den Radweg lief. Die 59-Jährige wich noch rechtzeitig aus, konnte den Sturz aber nicht mehr verhindern. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Unfallbeteiligter gesucht

Achim. Eine 21-jährige Fahrerin eines E-Scooters war am Mittwochvormittag, gegen 10:15 Uhr, auf der Obernstraße in Richtung Uphusen unterwegs. In Höhe der Paulsbergstraße kam ein weißer Kleintransporter von VW aus einer Auffahrt und stieß mit der 21-Jährigen zusammen. Diese stürzte über die Motorhaube des Transporters und verletzte sich leicht. Die E-Scooter-Fahrerin sprach mit dem Fahrer des Transporters, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab und fuhr weiter. Die Polizei sucht nun den männlichen Fahrzeugführer des Kleintransporters. Dieser soll etwa 40-43 Jahre alt und 1.60 - 1.70m groß gewesen sein. Er habe weiße Haare und soll eine braune Arbeitshose und ein kariertes Hemd getragen haben. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Achim (04202/9960) entgegen.

Bei Auffahrunfall verletzt

Verden. Am Mittwochnachmittag befuhren eine 51-jähriger Autofahrerin und 35-jähriger Autofahrer hintereinander die Bremer Straße in Richtung Dauelsen. Als die 51-Jährige nach links in die Saarstraße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit reduzieren. Der 35-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. An den beiden Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.

