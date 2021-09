Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeug gerät in Brand + Brand auf Autobahn + Lampe von Schule entwendet + Motorradfahrer leicht verletzt + Kind auf Fahrrad verletzt + Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum

Landkreis Verden (ots)

Fahrzeug gerät in Brand

Achim. Das Auto eines 43-jährigen Mannes geriet am Dienstagnachmittag auf dem Seitenstreifen der A1 in Richtung Münster in Brand, nachdem die Motorkontrollleuchte aufleuchtete. Da auch der Einsatz zweier Handfeuerlöscher von vorbeifahrenden Zeugen nicht gänzlich ausreichte, musste die Freiwillige Feuerwehr schließlich den Brand löschen. Das Auto wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass es im Anschluss abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer sowie sein 21-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt.

Brand auf Autobahn

Oyten. Auf der A1 in Richtung Münster fing das Auto eines 57-jährigen Mannes am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Der Mann bemerkte zunächst einen Knall und sah dann auch schon die aufsteigenden Rauchwolken. Der 57-Jährige hielt sofort auf dem Standstreifen an und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Diese konnte den Brand zwar löschen, das Auto war dennoch stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Lampe von Schule entwendet

Dörverden. Am Wochenende entwendeten derzeit unbekannte Täter eine LED-Lampe bei der Grundschule in der Straße "Zum Sportplatz". Mit der Beute entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Hinweise dazu nehmen die Beamten unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Motorradfahrer leicht verletzt

Emtinghausen. Am Dienstagvormittag beabsichtigte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer von der Bremer Straße (L 331) nach links in die Gödesdorfer Straße (K 74) abzubiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannte er die Einmündung zu spät und musste daher stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende 65-jährige Motorradfahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und stürzte. Hierbei zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kind auf Fahrrad verletzt

Langwedel. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einem Kind auf einem Fahrrad. Der Mann befuhr mit seinem Auto die Grenzstraße in Richtung Verdener Straße, als für ihn unerwartet ein Kind auf einem Fahrrad aus dem Sonnenweg kam. Das Kind prallte gegen das Auto und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte es daraufhin in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Rad entstand nur minimaler Schaden.

Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum

Langwedel. Kurz vor Mitternacht am Dienstagabend befuhr ein 36-jähriger Autofahrer die Völkerser Landstraße (L 155) in Richtung Allerdorf. In Höhe der Einmündung "Grüne Straße" geriet der Mann in den linken Seitenraum und kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Zaun und einem Baum. Hierbei wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Das Auto wurde bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte insgesamt bei über 20.000 Euro liegen.

