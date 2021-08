POL-VER: ++Radfahrer verletzt++Geld gestohlen++Geldbörse entwendet++Einbruch in Lagerhalle++In Haus eingebrochen++Unfall an Kreuzung++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Radfahrer verletzt

Verden. Am Montagmittag fuhr eine 55-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bremer Straße. Hierbei stieß sie mit einem 72-jährigen Radfahrer zusammen, der durch diesen Unfall stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt.

Geld gestohlen

Oyten. Im Heinrich-Böll-Weg gelangten derzeit unbekannte Täter am Montagmorgen, zwischen 5 und 7 Uhr, in die Garage eines Anwohners. Als die Unbekannten dabei waren, Reifen zu entwenden, fanden sie stattdessen Bargeld und entfernten sich mit diesem vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oyten (Telefon 04207/911060) zu melden.

Geldbörse entwendet

Oyten. In einem Lebensmittelgeschäft an der Kreuzung Wehlacker / Achimer Straße kam es am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Eine 59-jährige Frau trug ihre Handtasche zwar über ihre Schulter, dennoch konnten derzeit unbekannte Täter unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche entwenden. Mit der Beute entfernten sich die Täter aus dem Geschäft. Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle

Thedinghausen. Am Montagmorgen stellte der Mieter einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße fest, dass dort in letzter Zeit eingebrochen worden sein muss. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Objekt beim ehemaligen Bahnhof und entwendeten Dekorationsmaterial. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04204/914380 entgegen.

In Haus eingebrochen

Achim. In der Straße "Am Weserberg" brachen derzeit unbekannte Täter am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Mit Schmuck als Beute konnten die Unbekannten anschließend entkommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Achim (Telefon 04202/9960) zu kontaktieren.

Unfall an Kreuzung

Achim. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag an der Kreuzung Uesener Feldstraße (L 156) und der Straße "Holzbaden" zwischen einem 55-jährigen Transporterfahrer und einem 51-jährigen Autofahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen stießen die beiden Fahrzeugführer zusammen, nachdem die Vorfahrt durch die eingeschaltete Ampel missachtet wurde. Der 51-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

