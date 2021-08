Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Deckbulle gestohlen++Falscher Mitarbeiter von Microsoft++Beim Einweisen verletzt++Beim Türöffnen übersehen++Unfall mit mehreren Beteiligten++Nach Unfall entfernt++

Landkreis Osterholz (ots)

Deckbulle gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Im Hüttenweg, einem Feldweg am Kreisel der Heilshorner Straße, entwendeten derzeit unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen den Deckbullen einer Rinderherde, nachdem sie sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Weide verschafft hatten. Das Tier wurde nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Fahrzeug verladen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegen.

Falscher Mitarbeiter von Microsoft

Osterholz-Scharmbeck. Bereits am vergangenen Freitag erhielt ein 62-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Für den Kauf eines Sicherheitsprogrammes gab der 62-Jährige dem Anrufer seine Kreditkartendaten. Mit diesen Daten gelangten die Täter schließlich an Bargeld vom Konto des Mannes. Du Polizei rät, keine persönlichen Daten an fremde Personen auszuhändigen. Mitarbeiter von Microsoft würden sich zudem nicht selbstständig bei möglichen Kunden melden, so die Polizei.

Beim Einweisen verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Beim Einweisen eines rückwärtsfahrenden Traktorgespanns von einem 49-Jährigen in der Dresdener Straße verletzte sich am Montagnachmittag ein junger Mann, als dieser den Zusammenstoß mit einem parkenden Fahrzeug verhindern wollte. Der 23-Jährige wurde bei diesem Versuch eingeklemmt und leicht verletzt. Das parkende Auto wurde zudem geringfügig beschädigt.

Beim Türöffnen übersehen

Ritterhude. In der Stubbener Straße übersah ein 33-jähriger Paketzulieferer am Montagabend beim Öffnen seiner Tür einen von hinten kommenden 52-jährigen Rollerfahrer. Der 52-Jährige stieß hierbei mit der Tür zusammen und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Unfall mit mehreren Beteiligten

Walsrode. Am Montagmorgen musste ein 44-jähriger Autofahrer auf der A27 in Richtung Cuxhaven verkehrsbedingt stark abbremsen. Zwei hinter ihm fahrende Fahrzeuge erkannten die Situation rechtzeitig und konnten anhalten. Ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters mit Anhänger konnte hingegen nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob die drei vor ihm stehenden Fahrzeuge zusammen. Alle Insassen blieben hierbei unverletzt. Der Transporter verlor durch den Unfall größere Mengen Öl und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste daher abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der Hauptfahrstreifen war hierfür bis etwa 11:40 Uhr gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach Unfall entfernt

Walsrode. Auf dem Parkplatz Hamwiede der A27 in Fahrtrichtung Hannover stieß ein derzeit unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine am Montagabend, gegen 19:25 Uhr, mit seinem rechten Außenspiegel gegen einen dort parkenden Lkw. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer vom Parkplatz. Bei dem Sattelauflieger soll das Kennzeichen "HK" angebracht gewesen sein. Zeugen werden gebeten, die Autobahnpolizei Langwedel zu kontaktieren (Telefon 04232/945990).

