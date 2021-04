Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Vorfahrtsverstoß - eine Person eingeklemmt - Verkehrsbehinderungen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Efringen-Kirchen

Am Donnerstagmittag, den 01.04.2021 gegen 13.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung beim Winzerkeller in Efringen-Kirchen ein schwerwiegender Verkehrsunfall.

Eine 54-jährige Pkw-Führerin wollte von Efringen-Kirchen herkommend nach links auf die B 3 in Richtung Welmlingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin, die auf der B 3 in Richtung Süden fuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Die Unfallverursacherin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen, weshalb sie durch die FFW Efringen-Kirchen aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Beide verletzten Fahrzeugführerinnen wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000,- EUR. Die B 3 musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Welmlingen halbseitig gesperrt werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) hat die Ermittlungen übernommen.

