POL-VER: Transporterfahrer schwer verletzt

Ottersberg (ots)

Ottersberg. Am Mittwochvormittag befuhr ein 63-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine die Große Straße in Richtung Stuckenborstel und wollte auf ein Firmengelände abbiegen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Transporters mit Anhänger befand sich hinter der Sattelzugmaschine und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den abbiegenden Lkw auf. Der junge Mann wurde bei dem Verkehrsunfall eingeklemmt, konnte aber durch den Fahrer der Sattelzugmaschine befreit werden. Der 24-Jährige musste anschließend durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transporter war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von über 25.000 Euro.

