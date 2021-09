Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrer meldet sich nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag gegen 00:30 Uhr stieß ein 23-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Dinnendahlstraße mit einem geparkten Auto am Fahrbahnrand zusammen. Dabei wurde das geparkte Auto auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der 23-Jährige flüchtete zunächst vom Unfallort, meldete sich aber später selber bei der Polizei. Zwischenzeitlich konnte das Unfallauto durch Polizeibeamte an der Dieselstraße in Bochum aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Führerschein des 23-Jährigen wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

