Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Exhibitionist belästigt Seniorin

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 17h, traf eine 87-jährige Waltroperin auf einen ihr fremden Mann, der ihr sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte. Die Seniorin war zu diesem Zeitpunkt in einer Grünanlage, zwischen der Brockenscheidter Straße und der Ketteler Straße spazieren. Dort traf sie dann auf den Unbekannten. Als er sie in einer ihr nicht bekannten Sprache ansprach, registrierte sie die offene stehende Hose und sein entblößte und erigierte Geschlechtsteil. Sie entfernte sich augenblicklich.

Beschreibung des Unbekannten:

Mitte 20, ca. 1,80m groß, sportliche Figur, dunkelblondes gelocktes Haar, unrasiert, bekleidet mit blauer Jeanshose und dunkler Jacke, sportliche Figur mit breiten Schultern, sprach kein Deutsch.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas zu dem Vorfall oder dem Unbekannten sagen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell