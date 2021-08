Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Verkaufsanhänger in Industriegebiet aufgebrochen

Bad Essen (ots)

Auf einem Firmengelände an der Schulallee geriet zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmorgen (10 Uhr) ein Imbissanhänger ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter beschädigten ein Türblatteinsatz und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Anhängers. Sie legten einige Gegenstände zum Abtransport bereit, flüchteten jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegengenommen.

