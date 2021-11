Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Rucksack aus Transporter gestohlen; Essel: Tresor entwendet; Hodenhagen: Fenster aufgehebelt; Walsrode: Einbrecher benötigen mehrere Versuche

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.11.2021 Nr. 1

23.11 / Rucksack aus Transporter gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Dienstag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr aus einem unverschlossenen Firmentransporter einen schwarzroten Rucksack mit Bargeld, Schlüsseln, einem Ladegerät, Brillen und Bekleidung. Das Fahrzeug war im Zusammenhang mit den aktuellen Bauarbeiten an der Zufahrt zum Rewe-Markt an der Straße "Am Bahnhof" abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

24.11 / Tresor entwendet

Essel: Nachdem das Eindringen über den Wintergarten scheiterte, öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses am Langen Feldweg und stiegen ein. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit Münzen. Die Tat wurde am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17.15 und 22.30 Uhr begangen. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt.

24.11 / Fenster aufgehebelt

Hodenhagen: Am Mittwoch, zwischen 13.45 und 17.45 Uhr hebelten Unbekannte ein Fester eines Einfamilienhauses Am Wiedenhausener Bach auf, durchsuchten das Objekt und entwendeten unter anderem Bargeld sowie eine Schreckschusswaffe. Der Gesamtschaden wird auf rund 660 Euro geschätzt.

24.11 / Einbrecher benötigen mehrere Versuche

Walsrode: Am Platanenring brachen Unbekannte am Mittwoch, zwischen 14.00 und 18.50 Uhr eine Gartentür auf, hebelten an einem Fenster sowie zwei Türen und gelangten schließlich ins Haus. Der durch die Gewalteinwirkung entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

24.11 / Polizist ins Gesicht getreten

Oerbe: Nachdem Polizeibeamte bereits einen Streit zwischen Bewohnern des Ankunftszentrums und Sicherheitsdienstmitarbeitern am Mittwochabend geschlichtet hatten, wurden sie kurz darauf, gegen 22.30 Uhr, ein zweites Mal gerufen: Zwei 25- und 32jährige Bewohner hatten versucht, den zunächst ohne strafrechtliche Relevanz vollzogenen Streit nun körperlich fortzusetzen. Nachdem sich beide Tatverdächtige bei der Sachverhaltsaufnahme zunächst ruhig verhielten, wurde der alkoholisierte 32-Jährige zunehmend aggressiver und körperlich übergriffig, sodass er von den Beamten zu Boden gebracht, an den Händen fixiert wurde und anschließend in einem Streifenwagen der Dienstelle zugeführt werden sollte. Dabei trat er, als er sich bereits im Fahrzeug befand, einem Polizeibeamten mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht. Der Beamte wurde durch den Tritt leicht verletzt. Dem Täter wurden anschließend Fußfesseln angelegt. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

24.11 / Betrunken mehrmals gehupt

Munster: Weil ein Autofahrer am Mittwochmorgen, gegen 06.55 Uhr im Gegenverkehr mehrmals offensichtlich grundlos hupte, wendeten Polizeibeamte ihren Streifenwagen, um Fahrer und Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete zunächst die Haltezeichen, stoppte aber schließlich auf einem Betriebsgelände an der Breloher Straße. Der 39jährige Munsteraner führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,52 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

25.11 / Schwelbrand in Kindertagesstätte

Soltau: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagvormittag, gegen 09.44 Uhr im Waschraum einer Kita am Berliner Platz zu einem Defekt eines Deckenlüfters, woraus sich ein Schwelbrand entwickelte. Die 74 anwesenden Kinder konnten von den Mitarbeiterinnen unverletzt aus dem Gebäude geführt werden und wurden anschließend in der Mensa betreut. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell