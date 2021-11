Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

A7: Diesel abgezapft; Lindwedel: Verkehrszeichen gestohlen; Soltau: Streitigkeiten eskalieren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.11.2021

29.11 / Diesel abgezapft

Bispingen / A7: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagfrüh aus dem Tank eines Lkw etwa 400 Liter Diesel im Wert von rund 600 Euro. Das Fahrzeug war an der A7, auf der Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide West, Fahrtrichtung Hannover abgestellt.

29.11 / Verkehrszeichen gestohlen

Lindwedel: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Baustelle am Ibsinger Weg zwei Arbeitsstellen-Verkehrszeichen sowie ein Halteverbotszeichen im Wert von insgesamt rund 180 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

29.11 / Streitigkeiten eskalieren

Soltau: Nach einem Streit zwischen Sohn und Vater fuhr der 20-Jährige am Montagnachmittag auf der Stettiner Straße mutmaßlich vorsätzlich gegen den geparkten Pkw des Vaters und schob diesen auf ein ebenfalls im Eigentum des Vaters stehendes Fahrzeug. Zudem zerstach der Heranwachsende einen Reifen des beschädigten Pkw. Da er zunächst aggressiv auftrat, wurden ihm Handfesseln angelegt. Nach einem durchgeführten Test des 20-Jährigen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Aus diesem Grund ließen die Polizisten zwei Blutproben entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Verfahren ein.

