POL-EL: Lohne - Unfallzeuge gesucht

Lohne (ots)

Bereits am 01. Oktober 2021 kam es in der Hauptstraße in Lohne an der Laderampe des Netto Marktes zu einem Unfall. Ein anliefernder LKW verursachte nicht unerheblichen Schaden, als er gegen eine Betoneinfassung samt darauf montiertem Zaun stieß. Der LKW-Fahrer wurde bereits ermittelt, jedoch fehlt bislang ein wichtiger Zeuge aus der umliegenden Nachbarschaft. Dieser hatte den Unfall bemerkt und direkt anschließend im Netto gemeldet. Die Polizei Wietmarschen bittet diesen Mann, der als groß und grauhaarig beschrieben wird, sich unter der Telefonnummer 05925-998960 zu melden.

