Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfallflüchtiger gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Montag ist es auf dem Südring in Neuenhaus zu einer Unfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher war mit seinem Fahrzeug gegen 19.40 Uhr in Richtung Uelsen unterwegs, als er im Gegenverkehr in Höhe der Ampelkreuzung zum Goldammerweg einen VW Golf touchierte. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Golfs beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell