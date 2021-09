Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher in der Osnabrücker Hochschule

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmorgen (11 Uhr) sind Unbekannte in die Hochschulräumlichkeiten in der Straße "Am Krümpel" eingedrungen. Im Gebäude zerschlugen die Täter mehrere Glasscheiben und durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Unbekannten die Hochschule und flüchteten in unbekannte Richtung. Bislang ist unklar, ob die Täter tatsächlich etwas entwendet haben. Die Polizei aus Osnabrück nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell