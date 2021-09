Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Außenspiegel abgetreten - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Samstag haben sich Unbekannte an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Samstagmorgen (8 Uhr) traten die Täter gleich zweimal zu. Im "Südring" beschädigten die Unbekannten einen grauen Ford Fiesta, der in Höhe der Hausnummer 42 abgestellt wurde. Unweit in der "Schützenstraße" traten die Täter gegen einen weißen Hyundai ix20, der in Höhe der Hausnummer 10 parkte und beschädigten dadurch die Außenspiegel des Kleinwagens. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

