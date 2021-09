Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Katalysatoren und Werkzeuge aus Container gestohlen

Quakenbrück (ots)

Das Gelände eines Autohauses an der Neulandstraße geriet in der Nacht zu Samstag ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 21 und 09 Uhr Zutritt und entwendeten aus einem Container Werkzeuge. Weiterhin stahlen die Unbekannten von mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

