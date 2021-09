Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Einbruch in Gaststätte

Dissen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Am Kirchplatz", indem sie zwischen 01.35 und 12.20 Uhr ein Fenster aufbrachen. Im Inneren des Lokals beschädigten sie einen Sparkasten, entwendeten das darin befindliche und weiteres Bargeld, sowie Flaschen mit alkoholischen Getränken. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen. Hinweise werden unter der Rufnummer 05421/921390 entgegengenommen.

