Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Autofahrer beschädigt Fensterscheibe und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hagen a.T.W. (ots)

In der Dorfstraße ereignete sich am Freitagabend eine Unfallflucht. Zeugen bemerkten das Geschehen gegen 22.45 Uhr und alarmierten die Polizei. Ein Unbekannter stieß beim Ausparken mit einem weißen Pritschenwagen gegen die Fensterscheibe eines Geschäftes. Er verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet weitere Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

