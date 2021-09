Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Quakenbrück (ots)

Ein 39-Jähriger befuhr am Samstagmittag mit einem Audi Q7 die Wohldstraße in Richtung stadteinwärts. Als er gegen 12.30 Uhr nach links auf die B68 abbiegen wollte, übersah er eine 61-Jährige, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg fuhr. Er erfasste die Frau, die daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem SUV entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell