Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210811 - 0963 Frankfurt-Heddernheim: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. August 2021) einen 20-Jährigen an der U-Bahn-Station Römerstadt ausgeraubt. Die beiden konnten wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Gegen etwa 1.20 Uhr hielt sich der 20-jährige Geschädigte an der U-Bahn-Haltestelle Römerstadt auf, als sich ihm die späteren Beschuldigten, 14 und 15 Jahre alt, auf einem E-Scooter näherten. Unvermittelt forderte der 14-Jährige von diesem Bargeld ein, dessen Herausgabe der 20-Jährige zunächst verweigerte. Ein darauffolgender Faustschlag des 14-Jährigen gegen den Brustkorb des Geschädigten entfaltete entsprechende Wirkung. Der 20-Jährige ging zu Boden und zeigte nun seine Geldbörse hervor, die der 14-Jährige an sich riss. Nach Entnahme des Bargeldes warf er diese dem am Boden liegenden Geschädigten zurück. Zeugen erschienen vor Ort, sodass sich die beiden Jugendliche in der Folge entfernten, wobei der Jüngere dem 20-Jährigen noch drohte, ihn abzustechen, sollte er die Polizei verständigen.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Beschuldigten in einem Garten von der Polizei aufgegriffen und festgenommen werden. Bei der Absuche des Gartengrundstücks konnten zudem eine Feinwaage und ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Für die zwei 14- und 15-Jährigen ging es nach der Festnahme auf ein Polizeirevier. Während der 15-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, soll der 14-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell