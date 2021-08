Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210810 - 0961 Frankfurt-Eckenheim: Rettung von Haustier nach Küchenbrand

Frankfurt (ots)

(ro) Im Stadtteil Eckenheim geriet gestern Abend (09.08.2021) eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Mit vereinten Kräften konnte glücklicherweise auch die Katze der Familie gerettet werden.

Gegen 20:55 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Hoherodskopfstraße informiert. Das Feuer war zuvor in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Eine 17-Jährige, welche sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befand, konnte diese selbstständig verlassen. Dabei musste sie allerdings ihre nicht auffindbare Katze zurücklassen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden in einen Sicherheitsbereich geführt und konnten nach dem Abschluss der Arbeiten wieder wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die betreffende Küche brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an. Glücklich und erleichtert waren alle Beteiligten darüber, dass die Katze der Familie mit vereinten Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerettet werden konnte. Die Katze konnte hierbei durch die Feuerwehr lokalisiert und erfolgreich aus der Wohnung verbracht werden. Anschließend übernahm wiederum eine Polizeibeamtin das Tier und suchte geistesgegenwärtig einen Rettungswagen auf. Die erlittene Rauchgasvergiftung der Katze konnte dort durch die Zufuhr von Sauerstoff aus einer Sauerstoffmaske behandelt werden.

