Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210810 - 0959 Frankfurt-Fechenheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollerfahrer am 03.08.2021

Frankfurt (ots)

(ro) Bereits am vergangenen Dienstag, den 03.08.2021, kam es im Stadtteil Fechenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stürzte ein 34-jähriger Rollerfahrer und verletzte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Rollerfahrer befuhr am Nachmittag des 03.08.2021 um 15:47 Uhr die Hanauer Landstraße in Richtung Maintal auf dem linken Fahrstreifen. Vor ihm fuhr ein Auto, welches in Höhe der Hausnummer 568 erst vom linken auf den rechten und anschließend abrupt und unvermittelt wieder vom rechten auf den linken Fahrstreifen zurückwechselte. Einen Zusammenstoß konnte der Rollerfahrer dabei nur durch eine Vollbremsung verhindern, bei der er stürzte und sich eine Verletzung an der Schulter zuzog. Der PKW entfernte sich unterdessen ohne anzuhalten. Es soll sich um ein silbernes oder bläuliches, etwa 15 Jahre altes, Auto mit einem großen, dreieckigen, Aufkleber auf der Heckscheibe gehandelt haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und / oder Angaben zum unfallverursachenden PKW machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 zu melden.

