Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Alkoholisiert am Steuer

Ennepetal (ots)

Am 23.07. gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Kölner Straße eine 27-jährige Ennepetalerin, die in ihrem Pkw Opel unter anderem Schlangenlinien fuhr. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Ennepetalerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

