Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Terrassentür hält Stand

Borken (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in Borken: Die Täter hatten vergeblich versucht, in ein Wohnhaus an der Prälat-Höing-Straße einzudringen. Die Terrassentür hielt dem Versuch jedoch stand. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

