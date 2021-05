Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Im Bus angespuckt +++ Bürocontainer aufgebrochen +++ Gebäude beschmiert

Wiesbaden (ots)

1. Beleidigt und angespuckt,

Wiesbaden, Linienbus, Bushaltestelle Dotzheimer Straße/Bismarckring Freitag, 30.04.2021, 11:30 Uhr

(he)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Freitag in einem Linienbus in Wiesbaden zu einer Beleidigung einer 68-jährigen Mitfahrerin, welche zunächst beschimpft und im weiteren Verlauf von einem unbekannten Täter in das Gesicht gespuckt wurde. Die Wiesbadenerin fuhr gegen 11:30 Uhr mit der Linie 27 von Dotzheim Richtung Hauptbahnhof. Da ein Fahrgast im Bus keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, sprach die 68-Jährige ihn darauf an. Daraufhin überzog der Täter die Frau sofort mit übelsten Beschimpfungen und versuchte sie einzuschüchtern. Diese zückte daraufhin ein Handy um Lichtbilder des Mannes zu fertigen. Nun habe der Mann nach dem Handy gegriffen und währenddessen die Hand der Frau schmerzhaft umklammert. Auf ein Rufen der Angegangenen habe es im Bus keine Reaktion gegeben; der Vorfall müsste jedoch für einige Fahrgäste deutlich wahrnehmbar gewesen sein. Eine Wegnahme des Handys konnte die Frau verhindern, beim Verlassen des Busses an der Haltestelle "Dotzheimer Straße/Bismarckring" habe der Täter der Dame jedoch in das Gesicht gespuckt. Der Täter sei 25-30 Jahre alt, 1,80 - 1,85 Meter groß und habe an der rechten Halsseite ein Tattoo getragen. Er habe einen Vollbart und an den Seiten kurz rasierte, schwarze Haare gehabt. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Weste sowie einer blauen Jeans gewesen. Ebenfalls trug er eine schwarze Bauchtasche. Die Geschädigte beschreibt den Mann als "südländisch aussehend". Er war in Begleitung einer Frau, welche die 68-Jährige ebenfalls beleidigt hatte. Diese führte einen blauen Kinderwagen mit Kleinkind mit. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, bzw. Fahrgäste, welche den Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Außenwand von Moschee beschmiert,

Wiesbaden, Holzstraße, Montag, 03.05.2021, 00:40 Uhr

(he)In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierte ein unbekannter Täter in der Holzstraße die Außenwand einer Moschee und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich der Täter gegen 00:40 Uhr dem Gebäude und beschmierte die Wand auf einer Größe von circa 1x1 Meter. Ein politisch motivierter Hintergrund ist aus der aufgebrachten Schmiererei nicht abzuleiten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Einbruch in Bürocontainer,

Mainz-Kastel, Schmalweg, Freitag, 30.04.2021, 12:00 Uhr - Montag, 03.05.2021, 07:00 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass Einbrecher in einen im Schmalweg in Kastel aufgestellten Bürocontainer eingestiegen waren, aus diesem PC-Komponenten entwendet und damit einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet hatten. Seit vergangenen Freitag, 12:00 Uhr hatten die Täter zunächst einen Rollladen des Containers abgerissen, die dahinterliegende Scheibe eingeschlagen und sich somit Zugang in den Innenraum verschafft. Aus diesem ließen sie dann zwei Monitore, einen Router sowie einen Drucker mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Katalysator ausgebaut,

Wiesbaden-Nordenstadt, Daimlerring, Mittwoch, 28.04.2021 - Montag, 03.05.2021

(he) Zwischen Mittwoch vergangener Woche und gestern, 15:00 Uhr bauten Unbekannte aus einem im Daimlerring in Nordenstadt abgestellten Mercedes C 180 den Katalysator aus und entwendeten diesen. Dadurch entstand ein Schaden von circa 700 Euro. Der braune PKW älteren Baujahres stand auf offener Straße im Bereich einer Kfz-Werkstatt. Gestern wurde dann festgestellt, dass der Katalysator unbemerkt ausgebaut worden war. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Zeuginnen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

