Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme nach Raub und Körperverletzung +++ Mercedes CLK 320 entwendet +++ Fahrscheinkontrolleurin angegriffen +++ Betrunkener Rollerfahrer nach Flucht festgenommen +++ Frau über den Fuß gefahren

Wiesbaden (ots)

1. 46-Jähriger nach Raub und Körperverletzung festgenommen, Wiesbaden, Mitte, Neugasse, Mittwoch, 27.04.2021, gegen 15:15 Uhr

(mm) Am Mittwoch soll es in der Wiesbadener Innenstadt gegen 15:15 Uhr durch einen 46-Jährigen erst zu einem versuchten Raub und anschließend zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Der Tatverdächtige habe zunächst mehrere Passanten aus einer Gruppe heraus aggressiv angebettelt. Im weiteren Verlauf soll er versucht haben, einem 76-Jährigen die Einkaufstüten mit Lebensmitteln zu entreißen. Der Senior habe sich jedoch zunächst mit einem Zeizspray gegen den Angriff gewehrt, woraufhin der Räuber ihn niedergeschlagen und auf dem Boden mehrfach auf ihn eingeschlagen haben soll. Erst hinzueilende Passanten hätten den Aggressor vor weiteren Schlägen abhalten können. Unmittelbar im Anschluss an die Tat soll der 46-Jährige dann eine nahegelegene Apotheke aufgesucht und dort einen Zeugen mit Duschgel beworfen haben. Sowohl der Senior als auch der Zeuge wurden durch den Angriff leicht verletzt. Die hinzugerufene Streife konnte die Situation vor Ort schließlich beruhigen und den mutmaßlichen Täter festnehmen. Diesen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Durch die Polizei wurden deshalb die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Unbekannte entwenden Mercedes,

Wiesbaden, Westend, Scharnhorststraße, Dienstag, 27.04.2021 von 15:00 Uhr bis Mittwoch, 28.04.2021 um 12:00 Uhr

(mm) Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag entwendeten Unbekannte auf bisher unbekannte Art und Weise einen silberfarbenen Mercedes von einem Parkplatz in der Scharnhorststraße. Das Fahrzeug führte zuletzt das amtliche Kennzeichen WI-FK 850. Das Fahrzeug sei von der Halterin am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz vor ihrer Haustür abgestellt worden. Als sie am darauffolgenden Tag gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe das Coupé von Mercedes nicht mehr vor ihrer Haustür gestanden. Täterhinweise liegen nicht vor. Durch das Kommissariat wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Auseinandersetzung mit Fahrscheinkontrolleurin, Wiesbaden, Mitte, Dotzheimer Straße, Dienstag, 27.04.2021, gegen 14:45 Uhr

(mm) Am Dienstag soll es in einem Linienbus gegen 14:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einer Fahrkartenkontrolleurin gekommen sein. Der 20-jährige Fahrgast habe auf Verlangen der Kontrolleurin keinen gültigen Fahrschein vorzeigen können und stattdessen wüste Beleidigungen gegen sie geäußert. Um die Situation vor Ort zu klären und zu beruhigen, wurde zunächst die Polizei hinzugezogen. Als der junge Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen im Bereich der Schwalbacher Straße entlassen werden sollte, habe er seinen noch heißen Kaffee über die Beine der Kontrolleurin geschüttet. Hierdurch wurde die Kontrolleurin leicht verletzt. Gegen den 20-Jährigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

4. Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt,

Wiesbaden, Biebrich, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 28.04.2021, gegen 19:00 Uhr

(mm) Am Mittwoch habe ein betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Schiersteiner Straße gegen 19:00 Uhr einen Unfall verursacht und sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Der 46-Jährige sei mit seinem Roller zunächst mit einem parkenden Auto zusammengestoßen, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro entstand. Anschließend habe der Fahrer seinen Roller im Bereich der Tankstelle abgestellt und die Örtlichkeit zu Fuß verlassen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der flüchtige Unfallverursacher kurze Zeit später durch die hinzugezogene Polizei im Nahbereich festgenommen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte zudem festgestellt werden, dass der 46-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er die Beamten zwecks Blutentnahme auf das Revier begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme sowie nach erfolgter Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel, durfte der Mann dann das Revier wieder verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

5. Frau über den Fuß gefahren,

Wiesbaden, Südost, Bierstadter Straße, Mittwoch, 28.04.2021, gegen 14:40 Uhr

(mm) Am Mittwoch sei ein Autofahrer einer Fußgängerin gegen 14:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Bierstadter Straße über den Fuß gefahren.

Die 49-Jährige sei gerade mit ihrem Einkaufswagen auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug gewesen, als ein 77-Jähriger ihr mit seinem Kia beim Rückwärtsfahren über ihren rechten Fuß gefahren sein soll. Hierbei sei die Frau leicht verletzt worden; Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die 49-Jährige ihren Heimweg antreten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell