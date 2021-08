Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zweiräder aus Garage entwendet

Bocholt (ots)

Ein Pedelec und ein Damenfahrrad haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt aus einer Garage gestohlen. Die Tat spielte sich am Jeanette-Wolf-Weg ab. Bei dem erbeuteten Elektrofahrrad handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Gazelle vom Typ Arroyo C7+. Wie sich die Täter Zugang zur verschlossenen Garage verschafft haben, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

