Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrrad entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, den 03.08.2021 im Zeitraum zwischen 06:43 Uhr und 16:30 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl durch bislang unbekannte Täter in Höhe der Kaiserslauterer Straße 99a in Bad Dürkheim. Der 18-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim verschloss sein schwarzes Fahrrad, der Marke B'twin, Typ Rockrider 340 an einem dafür vorgesehenen Fahrradständer. Der entstandene Schaden liegt bei ungefähr 200EUR. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322-9630 zu melden.

