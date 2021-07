Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 11. Juli 2021, 23.00 Uhr, und Montag, dem 12. Juli 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem im Bittgang abgestellten PKW Kia eines 84-jährigen Mannes aus Lohne das vordere und hintere Kennzeichen. Die entwendeten Kennzeichen lauten: VEC-XL 87. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 10. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Montag, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Garten einer 53-jährigen Anwohnerin in Astrup drei solarbetriebene sog. Maulwurfschreck-Geräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Damme - Handtaschendiebstahl

Am Freitag, dem 09. Juli 2021, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße die grau-grüne Stoff-Handtasche einer 53-jährigen Frau aus Damme aus ihrem Fahrradkorb. In der Handtasche befand sich zum Tatzeitpunkt eine schwarze Geldbörse (Inhalt: etwas Bargeld, Bundespersonalausweis, Krankenversicherungskarte, EC-Karte) und ein rotes IPhone 12. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Samstag, dem 10. Juli 2021, gegen 18.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Jalousie des Fensters eines Einfamilienhauses eines 47-Jährigen Lohners in der Mühlenstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, dem 13. Juli 2021, gegen 00.35 Uhr, wurde in der Münsterstraße ein 25-jähriger Mann aus Goldenstedt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann gab zunächst falsche Personalien an. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, zwischen 14.00 Uhr und 21.25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Beteiligter in der Berliner Straße den auf dem Parkplatz vor dem Haus abgestellten schwarzen PKW Mercedes Benz 200 CDi einer 23-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand ein Lackschaden im rechten Frontbereich des Fahrzeugs. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, dem 12. Juli 2021, kam es gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Straße Neuer Markt zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fuhr nach Zeugenangaben auf dem genannten Parkplatz mit einem braunen PKW Ford rückwärts aus einer Parkbucht und stieß dabei gegen einen dort geparkten grauen Pkw Audi A5 Cabrio, wodurch Sachschäden im Bereich des Stoßfängers/Kühlergrills entstand. Zur konkreten Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Die Unfallverursacherin stieg aus, besah sich die Schäden, stieg wieder ein und fuhr davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Samstag, 10. Juli 2021, kam es gegen 12.30 Uhr im Hägsterweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-Jähriger aus Sögel fuhr mit einem Klein-Lkw von einem Grundstück nach rechts auf den Hägsterweg auf und geriet dabei mit der rechtseitigen hinteren Fahrzeugseite gegen eine Grundstücksmauer. Hierdurch entstand Sachschaden an der Mauer in Höhe von 250 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, kam es gegen 19.00 Uhr im Buschkamp zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem grauen PKW Opel Astra den Buschkamp in Fahrtrichtung Einmündung Buschkamp/Dinkelkamp. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links abzubiegen und dem Buschkamp weiter zu folgen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 59-Jährigen aus Vechta, welcher mit seinem PKW den Dinkelkamp in Fahrtrichtung Buschkamp befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch am PKW des 59-Jährigen Sachschaden in Höhe von 2300 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Er wurde wie folgt beschrieben: - männlich, - südländisch, - dunkle kurze Haare, - schmales Gesicht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Montag, dem 12. Juli 2021, kam es gegen 12.05 Uhr in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 76-Jähriger aus Steinfeld wollte mit seinem Pkw auf die Große Straße auffahren. Dabei übersah er eine auf dem Gehweg fahrende 64-Jährige aus Steinfeld mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Hierdurch wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Montag, dem 12. Juli 2021, kam es zwischen 13.35 Uhr und 14.00 Uhr in der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Quakenbrück stellte seinen schwarzen PKW BMW 120D im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz seitlich der Brinkstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt parkte ein silberner Pkw Kombi vor ihm. Als der 20-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Front in Höhe von 40 bis 60 cm beschädigt war. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Der Pkw Kombi war nicht mehr vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 806460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Juli 2021, kam es zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr im Theodor-Fontane-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem LKW den Theodor-Fontane-Weg und touchierte die Mauer einer 38-jährigen Anwohnerin. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, dem 12. Juli 2021, kam es gegen 18.25 Uhr in der Wicheler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 52-Jährige aus Lohne wollte mit ihrem Pkw von der Wicheler Straße nach rechts auf die Lindenstraße aufbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts über den Radweg kommenden, vorfahrtsberechtigten 38-Jährigen aus Lohne, welcher auf seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1100 Euro.

Goldenstedt - Hausfriedensbruch i.V.m. Verstoß nach dem Tierschutzgesetz

In der Zeit zwischen Montag, 12. Juli 2021, 19.30 Uhr, und Dienstag, 13.07.2021, 04.00 Uhr, kam es in einer Schweinemastanlage in der Straße Zeisighagen zu einem Hausfriedensbruch: Bislang unbekannte Täter hatten sich im genannten Zeitfenster auf das Betriebsgelände eines 36-jährigen Landwirtes aus Goldenstedt begeben und sowohl im Außen- als auch im Innenbereich Manipulationen an der Stromversorgung vorgenommen, wodurch die Belüftungsanlage im Inneren des Stalles ausfiel. Als der Betreiber der Anlage gegen 04.00 Uhr am heutigen Morgen auf dem Gelände eintraf, stellte er im Inneren der Stallungen bereits einen deutlichen Temperaturanstieg fest. Zudem lagen einige der insgesamt 140 Schweine erschöpft auf dem Boden. Nach unmittelbarer Wiederherstellung des Stromflusses erholten sich die Tiere wieder. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (04444) 967220 entgegen.

