POL-CLP: Einsatzgeschehen: Versammlungen zum Thema Tierindustrie/Agrarwende

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit gestern, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr findet bis zum 17. Juli 2021 am Hartensbergsee, Dohlenstiege, in Goldenstedt die Dauerversammlung "Camp zur Agrarwende 2021" statt. Aus dem Camp heraus sind bislang keine relevanten polizeilichen Vorkommnisse bekannt geworden. Außerdem gab es keine versammlungsrechtlichen Aktionen außerhalb des Camps.

Ab dem heutigen Tag, um 12.00 Uhr, wurde in Goldenstedt eine Dauerveranstaltung bis zum 17. Juli 2021 in Form einer Mahnwache am Bahnhof angemeldet. Die Polizei wird die Versammlung begleiten.

