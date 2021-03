Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in der Rheinstraße

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

In der Nacht des 19.03.2021 gegen 0:40 Uhr hat es in der Rheinstraße auf dem Gelände einer KFZ Werkstatt gebrannt. Es haben mehrere PKW sowie Reifenstapel Feuer gefangen. Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Trupps unter PA eingeleitet. Die Brandbekämpfung war gegen 1:45 Uhr abgeschlossen. Über die Brandursache sowie Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. An dem Einsatz waren 18 Einsatzkräfte beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell