Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Katzen retten drei Personen vor dem Feuer

Bremerhaven (ots)

Um 04:22 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe ein Gartenlaubenbrand im Bereich der Straße Am Wischacker gemeldet. In der betroffenen Gartenlaube hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs drei Personen auf. Sie wurden im Schlaf durch ihre Katzen vor dem Feuer gewarnt und konnten durch diesen glücklichen Umstand das Gebäude rechtzeitig verlassen, bevor der Weg ins Freie durch das Feuer versperrt wurde. Das Feuer entstand im Eingangsbereich der Gartenlaube und breitete sich von dort in das Dach aus. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte die Struktur des Gebäudes weitgehend erhalten werden. Um 05:58 meldete der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle", um 06:25 konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Über Schadenursache und -ausmaß können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 16 Einsatzkräften 5 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell