Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Unklare Rauchentwicklung

Bremerhaven (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde gegen 23:25 Uhr eine unklare Rauchentwicklung in der Rickmersstraße gemeldet. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass eine Mülltonne in einem abgetrennten Raum zum Treppenraum brannte. Da dieser Raum mit einer Brandschutztür versehen war, beschränkte sich das Feuer auf diesen Raum. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Einige Bewohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das Gebäude verlassen. Alle Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet um eine Rauchgasintoxikation auszuschließen. Die Feuerwehr entrauchte das Gebäude und kontrollierte betroffene Wohneinheiten. Gegen Mitternacht konnten die Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren. Über die Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. An dem Einsatz waren 18 Einsatzkräfte beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell