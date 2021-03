Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der Cherbourger Straße

Bremerhaven (ots)

Gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Cherbourger Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde bereits von Ersthelfern bei einem der Insassen des Unfallfahrzeugs Erste Hilfe geleistet. Die zweite Person aus dem Fahrzeug wurde betreut. Beide Insassen wurden für weitergehende medizinische Maßnahmen an den Rettungsdienst übergeben und danach in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Über die Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell